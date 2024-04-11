Москвичка выжила после падения с 10-го этажа
В Москве 17-летняя девушка упала с 10-го этажа дома и выжила.
Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
«Пострадавшую 17-летнюю девушку доставили в больницу», — рассказал собеседник телеканала.
Он не привел подробностей о полученных москвичкой травмах.
Известно, что девушка выпала из окна дома на улице Рогожский Вал рядом со станцией метро «Римская». Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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