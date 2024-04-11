В ЮНИСЕФ заявили об обстреле автомобиля фонда на въезде в Газу

Автомобиль Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в среду был обстрелян во время ожидания въезда на север сектора Газа.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке в X (ранее Twitter).

"Вчера автомобиль ЮНИСЕФ, ожидавший въезда на север Газы, был обстрелян, огонь велся боевыми патронами", - сообщило отделение фонда.

Информация об инциденте была передана израильским властям. Число людей в автомобиле и размер причиненного ущерба не уточняются.

"К сожалению, сотрудники гуманитарных организаций продолжают сталкиваться с рисками во время доставки жизненно необходимой помощи", - отметило региональное отделение ЮНИСЕФ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.