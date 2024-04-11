Прохожие нашли в Истре коляску с плачущим младенцем и его родителей без сознания

Жители Истры увидели на улице коляску с грудным ребенком, рядом с которой лежали его родители без сознания. Об этом в четверг, 11 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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— Из видеоролика, размещенного в соцмедиа, следует, что 9 апреля 2024 года в вечернее время недалеко от жилого дома в городе Истре на продолжительное время без присмотра родителями оставлен младенец в коляске, — рассказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

18 марта на насосной станции на улице Солнечной в Новой Москве нашли тело новорожденной девочки. На следующий день там же был обнаружен еще один мертвый младенец. По данным фактам СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».