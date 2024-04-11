На Украине заявили о серьезном повреждении двух ТЭС

Две тепловые электростанции (ТЭС) получили серьезные повреждения после взрывов на территории Украины. Об этом заявил украинский энергохолдинг "ДТЭК".

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, оборудование этих станций серьезно повреждено. Ведутся работы по его восстановлению. При этом энергохолдинг не уточнил, где расположены поврежденные ТЭС.

Перед этим министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждении объектов генерации и системы передачи в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Одессе, Ровно, Харькове, а также в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской областях и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.