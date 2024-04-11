Спецназ ФСБ блокировал бандитов в садовом товариществе в пригороде Нальчика в Кабардино-Балкарии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК), преступники открыли огонь на предложение сдаться.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили данные о местонахождении вооруженных людей, причастных к терроризму. Ночью их блокировали в товариществе «Насып».

«В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК», — добавили в комитете.

Напомним, что для обеспечения безопасности граждан в садовых товариществах Нальчика ввели режим контртеррористической операции (КТО). Ее территория ограничена СНТ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Намыс», «Насып», «Ошхамахо», «Поляна», «Мисхидж», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых» и «Сосруко».