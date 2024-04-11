Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Комиссия Росавиации рекомендовала «Уральским авиалиниям» рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям заместителями генерального директора. Как сообщает газета «Известия», к такому выводу эксперты пришли по итогам расследования экстренной посадки Airbus A320 в поле под Новосибирском.

Напомним, что самолет сел в поле 12 сентября во время рейса Сочи — Омск. Во время захода на посадку в аэропорт назначения сработала сигнализация о неисправности части гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако в процессе выявили повышенный расход топлива и совершили вынужденную посадку. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

В своем заключении комиссия указала, что посадка произошла из-за множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива. Причиной этого стали недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании.

По результатам расследования Росавиация в числе прочего призвала рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. Первый работает в «Уральских авиалиниях» уже 31 год, второй — 24 года.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова указала, что решение о снятии с должностей Глазкова и Фомина будет принимать совет директоров компании.