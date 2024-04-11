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«Ъ»: в Болгарии задержали участника стрельбы в «Москва-Сити» Абакарова

В Болгарии по запросу России задержали участника перестрелки в «Москва-Сити» Абубакара Абакарова.

В Болгарии задержали участника стрельбы в «Москва-Сити» Абакарова
© РИА Новости

Об этом пишет газета «Коммерсант».

Отмечается, что долгое время мужчина жил на Украине, после чего уехал в Европу.

На данный момент Генпрокуратура России готовит документы для экстрадиции Абакарова.

В ноябре 2017 года в ресторане в башне «Око» произошла драка со стрельбой. В результате произошедшего один человек был убит и ещё пятеро получили ранения.

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