Бастрыкин поручил разобраться в причинах травмирования ребенка в детском центре Москвы

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах травмирования ребенка в московском детском центре. Об этом ТАСС сообщили в СК.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка в столичном детском центре", - сообщили в ведомстве.

В рамках проверки установлено, что мать пятилетней девочки повела ее отмечать день рождения в один из детских центров в Москве. Аниматор предложила имениннице совершить опасный прыжок, в результате которого девочка ударилась головой о кафель. Ребенок был госпитализирован, ей диагностировано сотрясение мозга.

"Следственными органами Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ст. 238) УК РФ.

В ведомстве отметили, что глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городе Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе проверки.