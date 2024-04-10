Число эвакуированных в Оренбургской области снизилось до 7 457

Почти 7,5 тыс. человек эвакуировали с подтопленных домовладений и приусадебных участков в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области. Ранее власти сообщали, что эвакуировано 7,7 тыс. человек, из них 1 707 детей.

"С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 7 457 человек, в том числе 1 982 ребенка. В 39 ПВР находятся 1 493 человека, в том числе 257 детей. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении.

Сильнейшие за несколько десятков лет паводки охватили сразу несколько российских областей - Курганскую, Тюменскую и, в особенности, Оренбургскую, - а также 10 из 17 регионов Казахстана. В зоне риска также Тверская, Костромская, Кемеровская области и Алтайский край. В совокупности подтоплены более 13 тыс. домов. Над устранением последствий и помощью людям по поручению президента РФ работает правительственная комиссия во главе с главой МЧС Александром Куренковым. РФ и Казахстан координируют борьбу с паводками на уровне кабминов.