На Пхукете осудили пятерых россиян за похищение соотечественников

Их приговорили к двум годам тюремного заключения.

Как сообщает издание Bangkok Post, ранее граждан нашей страны арестовали за удержание соотечественников и принуждении их перевести криптовалюту на 845,7 тысячи долларов.

Как отмечается, суд изначально хотел назначить им по четыре года тюрьмы, но смягчил итоговое решение в связи с их признательными показаниями.

Потерпевшие утверждали, что в конце января их затолкали в фургон на улице, заставили перевести криптовалюту, а затем отпустили.