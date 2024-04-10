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На Пхукете пятеро россиян предстали перед судом за похищение пары

Их приговорили к двум годам тюремного заключения.

На Пхукете осудили пятерых россиян за похищение соотечественников
© globallookpress.com

Как сообщает издание Bangkok Post, ранее граждан нашей страны арестовали за удержание соотечественников и принуждении их перевести криптовалюту на 845,7 тысячи долларов.

Как отмечается, суд изначально хотел назначить им по четыре года тюрьмы, но смягчил итоговое решение в связи с их признательными показаниями.

Потерпевшие утверждали, что в конце января их затолкали в фургон на улице, заставили перевести криптовалюту, а затем отпустили.

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