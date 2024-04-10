Полиция задержала обманувших пенсионера на 44 млн рублей мошенников

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники Московского уголовного розыска задержали мошенников, которые ранее похитили 44 миллиона рублей у пенсионера. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мошенники были задержаны на территории Татарстана и Ульяновской области. По версии следствия, в 2022 году злоумышленники позвонили 77-летнему мужчине под видом работников банка. Использовав стандартную схему обмана, мошенники похитили со счетов пенсионера более 44 миллионов рублей.

«Звонивший представился сотрудником кредитной организации. Он сообщил, что на счета пенсионера поступают подозрительные переводы. Чтобы их вернуть, следует сообщить реквизиты банковских карт и приходящие в СМС-сообщениях коды», — рассказала Волк.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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