WP: обрушение моста в Балтиморе может стать самым дорогим страховым случаем

Страховые потери от обрушения моста в штате Мэриленд после того, как в него врезался контейнеровоз, могут стать самыми высокими для страховщиков среди всех инцидентов, связанных со столкновением судов. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

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Убытки от обрушения могут составить $2-4 млрд, подчеркнул старший директор североамериканского страхового отдела агентства Fitch Ratings Брайан Шнайдер.

Он также отметил, что крушение в 2012 году круизного лайнера Costa Concordia, в результате которого погибли 32 человека, в настоящее время является самым дорогим страховым случаем, который обошелся в $2 млрд, пишет WP.