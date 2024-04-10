На юго-западе Москвы загорелся двухэтажный дом

В Южном Бутово в Москве загорелся двухэтажный дом, огонь ликвидируют пожарные. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Пожар произошел в частном секторе в 1-м Богучарском переулке. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

По данным Telegram-канала SHOT, внутри дома взрываются газовые баллоны. Огонь перекинулся на соседний гараж и продолжает распространятся.

В настоящее время пожарные пытаются спасти от огня близлежащие постройки. Информации о пострадавших пока нет.