В Москве ребенок получил травмы, упав с неисправного аттракциона

В парке имени Горького в Москве ребенок упал с тарзанки из-за оборвавшегося троса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москвач».

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Инцидент произошел на детской площадке в парке имени Горького, ребенок находился на тарзанке, когда у аттракциона неожиданно оборвался трос. Мальчик упал на землю с высоты и потерял сознание.

Пострадавшему вызывали скорую помощь, он госпитализирован. По предварительной информации, у мальчика диагностировано сотрясение мозга, он находится в отделении нейрохирургии.

В Пятигорске пятилетний ребенок попал в больницу после катания на аттракционе в парке, кресло, в котором сидел ребенок, начало сильно раскачиваться. Девочка несколько раз сильно ударилась ногой о железный поручень. По факту травмирования малолетней СК Ставропольского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.