В России задержали восемь членов ОПГ за организацию миграции

Восемь участников преступного сообщества задержаны в Брянской и Смоленской областях за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. ТАСС

Следствие полагает, что 30-летним жителем Тверской области было создано преступное сообщество для организации незаконной миграции. В него вошла группа людей, включая начальника районного отдела записи актов гражданского состояния. RT на русском

В СК отметили, что еще два фигуранта в настоящее время находятся в розыске. Всем подозреваемым в ближайшее время предъявят обвинения и изберут меры пресечения. Газета.Ru