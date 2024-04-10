Задержана замминистра ЖКХ Белгородской области

Источник в правоохранительных органах сообщил, что заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова была задержана. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что Новикова была задержана из-за подозрения в получении особо крупной взятки. Точная сумма взятки не называется, однако по УК РФ взяткой в особо крупном размере считается сумма от одного миллиона рублей.

«Да, задержана», — ответил источник на соответствующий вопрос.

Ранее за взятку в 6 миллионов рублей был задержан глава департамента градостроительства Самары.