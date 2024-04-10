В подмосковном Чехове ведется поиск подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Baza.

Мужчина скрылся в лесу рядом с поселком Мещерским. Разыскиваемый — 47-летний Николай С. Ему удалось сбежать от сотрудников ФСБ. Для его поимки введен план «Сирена».

В 14:45 мск во все подразделения Росгвардии и МВД в Чеховском районе поступил сигнал об общем сборе. Силовики предупреждены о том, что разыскиваемый может быть вооружен.

План «Сирена» предполагает, что личный состав правоохранительных органов поднимается по тревоге для розыска особо опасных преступников.

По делу о теракте в «Крокус сити холле» арестованы 11 фигурантов.

Ранее 10 апреля сообщалось, что в торговом центре (ТЦ) «Крокус Сити Молл» обнаружили записку с угрозой теракта, адресованную Дональду Трампу. Послание нашли сотрудники одного из ресторанов торгового центра на рояле. В ней было написано, что в ТЦ «Красногорск Плаза» арендодатели халатно относятся к обязанностям и нарушают технику безопасности, что может привести к теракту. Правоохранители вычислили возможного автора записки — 46-летнего жителя Красногорска. Сейчас с ним работают силовики.