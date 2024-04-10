В Орске вода отступает из поселка Мостострой

Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске. Об этом мэрия города сообщает в Telegram. RT на русском

В пресс-службе местной мэрии отметили, что уровень воды в реке Урал снизился на восемь сантиметров за пять часов. Вечерняя Москва

Порядка 6555 человек были эвакуированы с подтопленных территорий в Оренбургской области. На данный момент в пунктах временного размещения пребывает 1589 человек, а на местах подтоплений работает команда из четырех тысяч специалистов и свыше 800 единиц техники. ТАСС