В Оренбурге подтоплено 1910 домовладений, в ПВР размещены 58 человек

В Оренбурге подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений, в пунктах временного размещения (ПВР) зарегистрированы 58 человек, включая 22 несовершеннолетних. Об этом сообщает городская администрация в официальном Telegram-канале. "Эвакуация с подтапливаемых территорий продолжается", - указывается в публикации. По данным администрации, для эвакуации населения организована работа дежурных девяти точках - Овчинный городок, Загородное шоссе в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповская роща, ул. Уральская, Геннадия Донковцева, Соболева гора, а также в поселках 18 разъезд, Кушкуль и Кузнечный. Для ликвидации последствий подтопления привлечены около 300 спасателей, 103 единицы техники, 46 плавсредств, а также три беспилотника. На местах работают врачи, круглосуточно дежурит полиция. В материале указывается, что уровень воды в реках Урал и Сакмара продолжает подниматься. Всем жителям потенциально опасных для затопления районов рекомендуется как можно скорее покинуть свои дома. В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды - в памятке "Газеты.Ru".