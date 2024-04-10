На Урале устроили облаву на мигрантов во время празднования Ураза-байрама

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов во время празднования Ураза-байрама. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Как выяснило издание, стражи правопорядка устроили проверку документов у иностранцев на «Таганском ряду». В полиции Е1.ru пояснили, что рейд носил плановый характер.

Были ли у иностранных граждан проблемы с документами и задержали ли кого-то из них, пока не раскрывалось.

До этого стало известно, что фракция ЛДПР в Госдуме разработала законопроект, позволяющий аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство (ВНЖ) в России мигрантам за совершение правонарушений любой степени тяжести и наличие по ним неснятой и непогашенной судимости, а членам их семей — за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

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В настоящий момент подобная мера предусмотрена только за совершение иностранцами тяжких и особо тяжких преступлений.