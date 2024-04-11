Появились новые детали дела о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой

Кадры избиения Салтанат Нукеновой потрясли весь Казахстан. Бывший министр национальной экономики Республики Куандык Бишимбаев, по версии следствия, жестоко избивал свою супругу Салтанат на протяжении восьми часов. Удары он наносил по разным частям тела: голове, лицу, хватал за волосы, швырял на пол, пинал. Травмы не были совместимы с жизнью, девушка погибла. За судебным процессом, который длится почти две недели и впервые в судебной истории Казахстана транслируется в прямом эфире, следят, без преувеличения, сотни тысяч человек ежедневно. Каждый день звучат всё более мрачные подробности.

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Зафиксированы побои и удушение. Эти данные, озвученные судмедэкспертом, опровергают слова бывшего чиновника о том, что смерть Салтанат — это несчастный случай из-за травм после падения. Такую версию в своё оправдание приводит Куандык Бишимбаев. Его обвиняют по двум статьям: истязание и убийство с особой жестокостью. Свою причастность к смерти жены он не отрицает, но полностью вину не признает.

Мать Салтанат во время заседания прервала речь Бишимбаева о его невиновности криками о том, что мужчина убивал девушку несколько часов. Тело дочери было настолько изувеченным, что ей не стали его показывать во время похорон.

По версии следствия, 8 ноября Бишимбаев с женой и её подругой пошли на концерт, но покинули мероприятия раньше и пошли в ресторан его двоюродного брата. Там между супругами завязалась ссора, в ходе которой бывший чиновник начал избивать Салтанат.

Сначала в холле ресторана, затем в вип-комнате. Это подтвердили сотрудники заведения.

В вип-комнате супруги пробыли всю ночь. Около 10 утра Бишимбаев, по его версии, проснулся и увидел огромный синяк на лице девушки, стал будить, но она не проснулась. Тогда бывший министр, по его рассказу, решил позвонить ясновидящей. Та ему ответила¸ что все нормально и до вечера Салтанат выспится, что девушка устала и выпила.

Медикам звонок поступил только к вечеру, но было уже поздно.

Двоюродный брат Бишимбаева, в ресторане которого произошло убийство, тоже на скамье подсудимых. Именно он по просьбе экс-министра стёр записи с камер наблюдения, восстановленные позже.

«Не хотел, чтобы сотрудники, если кто-то это видео скачает, распространяли, или передавали друг другу, или продали какому-нибудь телеграм-каналу», - прокомментировал поступок Куандык Бишимбаев.

Неизвестно, почему никто из работников ресторана не пришел девушке на помощь. Посетители не могли видеть происходящее в вип-комнате, а сотрудники, как предполагают местные СМИ, не вмешались, потому что боятся брата Бишимбаева. Жители Казахстана разгневаны и опасаются того, что даже если бывшего чиновника признают виновным, он может каким-то образом избежать наказания.

«Надо отметить, что у него огромное количество защитников. Это связано с тем, что он достаточно обеспеченный человек...», - рассказала Лайла Ахметова, правозащитник.

Куандыка Бишимбаева уже не первый раз привлекают к уголовной ответственности. Он отбывал наказание в тюрьме. Бишимбаев занимал должность министра национальной экономики Казахстана в 2016 году. В 2018 суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки и хищении имущества. Однако, меньше, чем через год освободили по УДО.

Произошедшее с Салтанат возмутило общественность не только в Казахстане, но и за пределами страны. Митинги прошли в Италии и Берлине. В социальных сетях неравнодушные девушки запустили флешмоб. В самой Республике требуют внести изменения в закон о семейно-бытовом насилии.

Адвокат Виталий Воронов рассказал, что только после этого преступления люди узнали статистику, по которой за год порядка 90 женщин погибли в результате бытового насилия, в том числе и дети.

Сторона обвинения добивается признания Бишимбаева виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Если прокурорам это удастся, то подсудимого ждет пожизненное заключение. Но в судебном процессе участвуют присяжные заседатели, и исход дела зависит от их решения в том числе.

Если же мнение присяжных будет не единогласным, то Бишимбаеву грозит лишение свободы до 20 лет.