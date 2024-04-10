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Бывшего российского депутата обвинили в убийстве ректора ИтиМО

Следователи обвинили бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признанный Минюстом иноагентом) в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Бывшего российского депутата обвинили в убийстве ректора ИтиМО
© globallookpress.com

Постановление о привлечении Гаджиева в качестве обвиняемого вынесли в начале июня 2023 года. Следователи считают его организатором расправы. Сейчас бывший парламентарий объявлен в международный розыск, он заочно арестован.

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Убийство Садикова произошло 7 июня 2011 года у многоэтажного дома, в котором проживал ректор.

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