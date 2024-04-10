В Оренбурге рассказали о проблемах с водоснабжением

Трансформаторную подстанцию в Оренбурге подтопило, из-за чего будут отключены насосы и остановлен водозабор в Ивановском сельсовете. Об этом со ссылкой на «Росводоканал Оренбурга» пишет ТАСС.

По данным специалистов, в среду, 10 апреля, из-за подтопления трансформаторной подстанции в Ивановском сельсовете будет отключено насосное оборудование и остановлен водозабор. Ограничения начнут действовать в 10:00 (08:00 по московскому времени).

«Жителям поселков Экодолье, Ивановка, Приуралье, Перовский необходимо сделать запасы воды», — рассказали власти о проблемах с водоснабжением.

В дальнейшем воду будут подавать из запасов резервуаров чистой воды по графику с 19 до 21 часа.

В Оренбурге за ночь подтопило более 300 домовладений

Ранее мэр города Сергей Салмин заявил, что в течение трех суток в Оренбурге ожидается беспрецедентное наводнение.