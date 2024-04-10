В Оренбурге за ночь подтопило более 300 домовладений

Свыше 300 домовладений подтоплено в Оренбурге за ночь, еще около 200 может быть подтоплено в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов.

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"За одну ночь было подтоплено более 300 домовладений. Мы продолжаем оказывать помощь жителям Оренбурга, которые до настоящего момента не решались выехать. Таким образом, только за одну ночь было вывезено 10 жителей. <...> [Число подтопленных] домов будет добавляться в геометрической прогрессии, в ближайшей перспективе, если прогноз сбудется, то еще около 200 частных домовладений будут подтоплены", - сказал Кудинов.

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Он также призвал жителей города эвакуироваться. "У нас сейчас развернуты в достаточном количестве пункты временного размещения, где есть все условия для временного пребывания, в том числе питания", - добавил Кудинов.

Дамбу прорвало в Орске - втором по величине городе Оренбургской области - в ночь на 6 апреля. В регионе подтоплены 12,4 тыс. домов и 14,5 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы 6,9 тыс. человек. В области объявлен режим ЧС федерального характера. Пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля