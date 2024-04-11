В России военного впервые обвинили в добровольной сдаче в плен

1-й Восточный окружной суд Хабаровска рассмотрел апелляцию на арест военнослужащего, обвиняемого по уголовному делу о добровольной сдаче в плен, свидетельствуют данные в карточке на сайте суда. Соответствующая статья УК РФ появилась в 2022 году. Также подсудимого обвиняют в дезертирстве в период мобилизации.

Имя подсудимого на сайте суда скрыто. По всей видимости, это первое в России дело против военного о добровольной сдаче в плен, об аналогичных ранее не сообщали. Фигуранту грозит до 10 лет колонии, по статье о дезертирстве в период мобилизации — до 15.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным в покушении на госизмену. Мужчина попытался поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Легион „Свобода России“» *(организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

В Красноярске ушедшего в самоволку военного также осудили за нападение с ножом

До этого Третий апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор жителю Майкопа, осужденному за госизмену. Коллегия исключила год ограничения свободы. Речь идет о 18-летнем Кевине Лике. Теперь ему предстоит четыре года провести в исправительной колонии общего режима.