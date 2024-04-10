Эксперты объяснили причины нового потопа в России

По данным МЧС России, паводки начались в большинстве регионов страны. В результате в 39 субъектах подтоплены свыше 6,8 тысячи домов. Весенние воды угрожают не только жилищам, они размывают дороги, отрезая от мира целые деревни и села, разрушают инфраструктуру, приводят к вспышкам инфекций. Для нового Большого потопа есть несколько причин: глобальное потепление, игнорирование метеопрогнозов и сворачивание профилактически мер, пояснили «Парламентской газетой» опрошенные эксперты.

«Ранее метеорологи предупреждали о рекордной по высоте величине снежного покрова в этом году в отдельных регионах России, — сказал «Парламентской газете» климатолог, биофизик, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. — Это достаточно необычная ситуация для последних лет. Потому что глобальное потепление в последнее время всех нас немного избаловало».

К заснеженной зиме добавилась и скоротечная весна, отметил Карнаухов: «В этом году весна стремительная в большинстве регионов. В итоге изменение температуры с зимней на весеннюю оказалось достаточно резким».

В сложившихся условиях необходимо вернуться к четкому прогнозированию и профилактическим мерам, уверен эксперт:

«Необходимо содержать в исправном состоянии дамбы, просчитывать количество воды в результате паводка, высвобождать объемы водохранилищ и в случае необходимости сбрасывать воду».

Паводки также опасны тем, что они запускают целую цепочку климатических изменений, добавил Карнаухов: «В таких условиях вода просто не успевает полностью впитаться в почву, в результате замедляется процесс испарения, облака недостаточно напитываются, уменьшается количество дождей».

Сильные паводки — один из предвестников засушливого лета, в результате формирования блокирующих антициклонов, предупредил эксперт: «Это приводит к засухе, неурожаю, пожарам и так далее».