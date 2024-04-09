В Москве осудили ограбившего клиента и сбившего полицейского таксиста

Московский суд вынес вердикт в отношении таксиста, который похитил имущество клиента и сбил полицейского. Согласно решению суда, следующие 5 лет мужчина проведет в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Помимо этого, мужчину также временно лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

«Суд приговорил 26-летнего Кенжебаева к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима <...> лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года», — сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, что, по версии следствия, таксист нашел в автомобиле забытую пассажиром сумку, но возвращать ее не стал. После этого с ним связался ее владелец — он предложил за свое имущество денежное вознаграждение. Одновременно с этим пассажир обратился в полицию с просьбой помочь вернуть украденную сумку. Когда таксист прибыл на место встречи, к нему подошел сотрудник правоохранительных органов, но водитель не подчинился требованиям полицейского и совершил на него наезд.

Ранее водитель из Казани протащил инспектора ДПС по улице и ударил об отбойник.