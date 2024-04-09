В одном из поселений Карелии из-за паводка объявили режим повышенной готовности

Власти Карелии объявили режим повышенной готовности в Чалнинском сельском поселении Пряжинского района из-за ледохода на реке Шуя. Об этом во "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков, добавив, что паводковые воды подтопили одну из сельских дорог.

"Поступила информация о ледоходе на реке Шуя. <...> В районе деревни Виданы резко пошел лед - подтопило дорогу. Дома - вне зоны подтопления. Поручил принять все необходимые меры. <...> Объявили на территории Чалнинского сельского поселения в границах деревни Виданы режим повышенной готовности", - сообщил Парфенчиков.

По его словам, на месте подтопления работают специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Шуя - одна из крупных рек Карелии, относится к бассейну Онежского озера, протекает по территории Суоярвского, Пряжинского и Прионежского районов республики.