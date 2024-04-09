Главе "Мелбет" предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей

Следователи ГСУ МВД по Москве предъявили генеральному директору букмекерской компании "Мелбет" Игорю Ляпустину обвинение в хищении путем мошенничества 90 млн рублей. Как сообщил ТАСС адвокат главы букмекерской компании Алексей Цаплин, его подзащитный категорически отверг все претензии и настаивает на своей невиновности.

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"Только что моему подзащитному предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия и заявлению потерпевшего, оно выразилось в невозврате 50% долей ООО "Мелофон", чем, по их мнению, был причинен ущерб в размере 90 миллионов рублей. Вину Ляпустин категорически не признает", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, ущерб по делу был установлен следствием без проведения каких-либо экономических экспертиз. Потерпевший - экс-глава "Мелбета" Александр Градуленко - дважды был судим за незаконную игровую деятельность. Он утверждает, что пока у него была непогашенная судимость, он временно передал доли "Мелофон" Ляпустину, якобы опасаясь за свой бизнес, который мог отобрать у него регулятор.

По словам адвоката, когда с Градуленко была снята судимость, то, ставшие предметом спора доли букмекерской компании, "якобы ему должны были вернуть".

Полиция задержала главу букмекерской компании «Мелбет»

Судимость с потерпевшего была снята около трех лет назад, но он до заявления в полицию ни в какие суды не обращался, Ляпустину ни о каких претензиях не заявлял, утверждает защитник. Он добавил, что следователи не видят в позиции потерпевшего никаких нестыковок, как и не видят состава преступления с его стороны. "Сейчас следствие пытается вернуть экс-главе компании доли, которые были совершенно законно куплены моим подзащитным у ирландской компании "Фиксит", которой в свою очередь продал когда-то сам Градуленко", - резюмировал защитник.

Суть дела

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении Ляпустина стало заявление на него в полицию от Александра Градуленко, который пожаловался следователям на мошеннические действия со стороны директора букмекерской компании. Ущерб он оценил в 90 млн рублей невыплаченных ему дивидендов. Букмекерская компания "Мелофон", которую позднее переименовали в "Мелт", была официально зарегистрирована в 2012 году. Градуленко спустя три года покинул компанию, в настоящее время ему принадлежат чуть более 50 процентов не акций.

Ляпустин был задержан правоохранительными органами. Суд избрал ему запрет определенных действий на 1 месяц и 9 дней. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Согласно информации из Единого реестра юридических лиц, Ляпустин является гендиректором двух предприятий, связанных с букмекерским бизнесом: ООО "Мелофон" и ООО "Твоя ставка". При этом он владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками. Кроме этого, компания "Мелбет" выступает титульным партнером ФНЛ - второго по значимости российского футбольного дивизиона.