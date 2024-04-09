В Тирасполе женщина пыталась накормить детей булочками с крысиным ядом

Жительница Тирасполя, состоящая на учете у психиатра, пыталась накормить ребенка булочкой, в которой был крысиный яд. Об этом сообщает пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

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Инцидент произошел 9 апреля в Екатерининском парке Тирасполя, семья гуляла с меленьким ребенком. В какой-то момент дочь исчез из поля зрения родителей и вернулась с надкушенной булочкой в руках.

Мать и отца насторожил резкий запах ацетона, исходивший от выпечки, внутри были гранулы синего цвета. Девочка рассказала, что булочкой ее угостила неизвестная женщина, которая также пыталась накормить сдобой и других детей.

Родители самостоятельно задержали жительницу Тирасполя и передали ее милиции, выяснилось, что 34-летняя женщина состоит на учете у психиатра и нарколога. Изъятые у нее булочки направлены на экспертизу, пострадавшая девочка госпитализирована с симптомами отравления крысиным ядом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, опрошены свидетели произошедшего.