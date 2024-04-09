Стало известно о состоянии найденной у мусорных баков в Москве школьницы

Найденная у мусорных баков в Москве семиклассница со следами уколов не была изнасилована, сообщил NEWS.ru сотрудник больницы, куда поступила пострадавшая девочка. Однако, по его словам, пока неизвестно, что за препараты могли ей вколоть.

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Учитывая медосмотр, изнасилования там не было. Девушка жива, но сейчас она в тяжелом состоянии. Что за уколы там, тоже пока неизвестно, выясняем, — сказал спикер.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 14-летняя девочка ушла из дома в Люберцах и перестала выходить на связь с родителями 7 апреля. Ее поиски сразу результата не дали. Девочку нашел дворник утром следующего дня — она без сознания лежала у мусорных баков на улице 2-й Вольской в Некрасовке.

На прошлой неделе шестилетнему мальчику понадобилась госпитализация после переохлаждения. Как оказалось, ребенок ушел из дома и провел всю ночь в лесу на морозе в поселке Хрустальный в Приморском крае. Уточняется, что ребенок исчез с придомовой территории частного дома, когда родители ненадолго оставили его без присмотра. Ребенка искали и полицейские, и местные жители с волонтерами.

До этого пятилетняя девочка, пропавшая без вести в Новосибирске вместе с 39-летней матерью, была обнаружена мертвой. Тело ребенка найдено на окраине города, между Хилокским рынком и поселком Толмачево. По версии следствия, к смерти девочки может быть причастен таксист, который ограбил ее мать.