Мужчина напал на полицейский автомобиль в Норильске

В Норильске мужчина напал на полицейский автомобиль
На одной из дорог Норильска человек, выпрыгнувший из «Газели», начал бить руками полицейскую машину. Как сообщает портал «Северный город», его задержали.
РЕН ТВ опубликовал запись с видеорегистратора, запечатлевшую инцидент. Видео демонстрирует, что машина полиции остановилась на светофоре. Рядом с авто притормозила «Газель», из которой выпрыгнул мужчина и начал бить по крыше полицейского автомобиля руками.
Находившийся в авто полицейский вышел и задержал мужчину. «Газель», пассажиром которой был нападавший, уехала.
Задержанный оказался 35-летним жителем Томска. По данным «Северного города», его действия рассматриваются как нарушение ПДД и мелкое хулиганство.
До суда мужчину поместили в специальное помещение для содержания задержанных.
Ранее 25-летний житель Воронежа напал на полицейского с ножом. СМИ писали, что полицию вызвали в один из местных домой из-за «буйного молодого человека». Когда полицейские приехали, он нанес одному из них ранения головы и туловища. Нападавшего задержали и затем арестовали, полицейский получил медицинскую помощь в больнице.