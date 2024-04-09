Мужчина напал на полицейский автомобиль в Норильске

На одной из дорог Норильска человек, выпрыгнувший из «Газели», начал бить руками полицейскую машину. Как сообщает портал «Северный город», его задержали.

РЕН ТВ опубликовал запись с видеорегистратора, запечатлевшую инцидент. Видео демонстрирует, что машина полиции остановилась на светофоре. Рядом с авто притормозила «Газель», из которой выпрыгнул мужчина и начал бить по крыше полицейского автомобиля руками.

Находившийся в авто полицейский вышел и задержал мужчину. «Газель», пассажиром которой был нападавший, уехала.

Задержанный оказался 35-летним жителем Томска. По данным «Северного города», его действия рассматриваются как нарушение ПДД и мелкое хулиганство.

До суда мужчину поместили в специальное помещение для содержания задержанных.

Ранее 25-летний житель Воронежа напал на полицейского с ножом. СМИ писали, что полицию вызвали в один из местных домой из-за «буйного молодого человека». Когда полицейские приехали, он нанес одному из них ранения головы и туловища. Нападавшего задержали и затем арестовали, полицейский получил медицинскую помощь в больнице.