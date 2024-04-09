Землетрясение зафиксировано у побережья Курил

Сегодня у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом со ссылкой на сахалинский филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска пишут «Известия».

Подземные толчки были зафиксированы в 20:56 по местному времени (12:56 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, в 144 км от острова Итуруп. Очаг располагался на глубине 39 км.

Сейсмологи отмечают, что жалоб на подземные толчки не поступало, и не было объявлено об угрозе цунами.

Накануне у побережья Курил также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, пишет РИА Новости.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова уточнила, что эпицентр находился в океане в 88 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.

Ранее в Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в Ливане, штате Нью-Джерси. Также толчки ощущали жители от Филадельфии до Бостона.