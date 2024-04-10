Прокурор подал протест на мягкий приговор виновнику гибели поэта Рубинштейна

Прокуратура потребует ужесточения наказания водителю, который сбил на машине поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в столице. Об этом сообщило городское надзорное ведомство в официальном Telegram-канале.

63-летнему Александру Димову дали условный срок в 1 год 8 месяцев. Мужчине также запретили управлять автомобилем в течение 2,5 года и назначили испытательный срок в три года. Приговор не вступил в законную силу и мог быть обжалован в течение 15 дней.

Согласно релизу, из-за мягкости назначенного наказания «останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда».

8 января Льва Рубинштейна сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Он был доставлен с отеком мозга в НИИ имени Склифосовского. 14 января поэт скончался на 77-м году жизни.

Накануне сообщалось, что советский летчик-космонавт и герой Советского Союза Владимир Аксенов умер в возрасте 89 лет. Причина смерти Аксенова не называется.