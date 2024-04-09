Почти тысяча дворов в Московской области оказались затоплены из-за половодья

В результате половодья в Московской области затоплены оказались 964 приусадебных участка. Об этом стало известно во вторник, 9 апреля.

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Больше всего пострадал Егорьевск, где подтопления были зафиксированы в 647 дворах. В некоторых районах вода начала отступать, однако затопленными по-прежнему остаются мост в деревне Троица, а также 12 дорог в Воскресенске, Луховицах и Серпухове.

Вода продолжает прибывать в зоопарке «Земля Прайда» в Клинском районе, спасатели продолжают ее откачивать, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Люди, живущие в местах, где каждый сезон происходит половодье, должны четко понимать план действий на случай сильного подъема воды. Об этом рассказал заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Мэр Орска в Орловской области Василий Козупица сообщил, что пик паводка, который продолжался в городе на протяжении нескольких дней, прошел.