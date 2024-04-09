Пассажиров Superjet напугал странный звук из двигателя на посадке в Сочи

В двигатель российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с десятками пассажиров на борту попала чайка. Об этом пишет Telegram-канал Shot. Lenta.ru

По информации канала, речь идет о воздушном судне авиакомпании «Россия», на борту которого было 83 пассажира. Отмечается, что самолет летел из турецкого Стамбула в Сочи. Информация о пострадавших во время посадки не поступала. News.ru

В марте у самолета Boeing 737-900 американской компании Delta Airlines загорелся двигатель во время набора высоты. На борту находились 168 пассажиров, четверо членов экипажа и два пилота. По словам очевидцев, внезапно почти сразу же после начала полета прозвучал громкий треск, поэтому воздушное судно вернули в аэропорт вылета. ТАСС