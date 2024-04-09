Чайка попала в двигатель Superjet на посадке в Сочи

Чайку засосало в двигатель Sukhoi Superjet 100 во время посадки в Сочи на высоте 2,8 км, сообщил Telegram-канал SHOT. Несмотря на ЧП, лайнер приземлился в штатном режиме. Пассажиров и экипаж странный звук, который прозвучал после попадания птицы в двигатель, напугал.

По информации канала, речь идет о воздушном судне авиакомпании «Россия», на борту которого было 83 пассажира. Отмечается, что самолет летел из турецкого Стамбула в Сочи. Информация о пострадавших во время посадки не поступала.

Ранее в США у Boeing 737–800 авиакомпании Southwest Airlines на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Денвера оторвалась обшивка одного из двигателей. Самолет с 135 пассажирами на борту, направлявшимися в Хьюстон, пришлось развернуть через 25 минут после вылета. Вылетели они в город назначения спустя несколько часов, а лайнер отправили на проверку.

В марте у самолета Boeing 737-900 американской компании Delta Airlines загорелся двигатель во время набора высоты. На борту находились 168 пассажиров, четверо членов экипажа и два пилота. По словам очевидцев, внезапно почти сразу же после начала полета прозвучал громкий треск, поэтому воздушное судно вернули в аэропорт вылета.