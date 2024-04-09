СКР: ремонт рухнувшего в Вязьме моста проводился в 2023 году

Мост, обрушившийся в Вязьме в Смоленской области, был отремонтирован в 2023 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет РФ.

Панинский мост соединял центр города с несколькими микрорайонами Вязьмы. Накануне путепровод обрушился. По данным МЧС, во время обрушения на мосту находились грузовой и легковой автомобили. В результате погибла местная жительница. Кроме того, в Вяземской центральной районной больнице сообщили о еще шести пострадавших.

В СК России уточнили, что 8 апреля произошло обрушение не менее четырех пролетов Панинского путепровода через железнодорожные пути.

«Потерпевшие, в том числе несовершеннолетняя, госпитализированы в лечебные учреждения, где им продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь», - пояснили в ведомстве.

В Следкоме также отметили, что возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

«В настоящее время продолжается тщательный и детальный осмотр места происшествия, проводятся выемки документации, касающейся обслуживания путепровода и проведенного в 2023 году его текущего ремонта», - говорится в сообщении.

Следователи также опрашивают сотрудников муниципалитета и очевидцев случившегося, назначены экспертизы.