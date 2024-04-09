На российскую овощебазу вместо бананов доставили 76 килограммов кокаина

На овощебазу Калининграда прибыла партия бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Наркотики были обнаружены работниками овощебазы во время разгрузки коробок с плодами из Колумбии. Они рассказали о находке руководству, которое вызвало полицию. Груз, следовавший по маршруту Германия — Литва — Калининград, доставил 44-летний гражданин Белоруссии на автомобиле Mercedes-Benz, после чего уехал в сторону Польши.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск владельца партии начиненных кокаином бананов.

28 марта сообщалось, что в Петербурге сотрудники ФСБ задержали члена организованной преступной группировки, у которого было изъято 15 килограммов кокаина, оружие и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.