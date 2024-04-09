В окрестностях больницы "Аш-Шифа" обнаружили тела более 380 человек

Медицинские бригады обнаружили в окрестностях медицинского комплекса "Аш-Шифа" на севере сектора Газа тела по меньше мере 381 погибшего. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, медики продолжают поиски пропавших без вести после вывода израильских сил из района расположения медкомплекса.

1 апреля израильские военные сообщили о завершении операции в районе больницы "Аш-Шифа". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждал, что она превратилась в "центральный террористический штаб" палестинского движения ХАМАС. За время операции, по его словам, военные ликвидировали более 200 вооруженных радикалов.

В ЦАХАЛ уверяли, что военнослужащие не причиняют вред гражданским лицам, пациентам и медперсоналу. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 18 марта в "Аш-Шифе" умер 21 пациент. Минздрав Палестины охарактеризовал проведение военной операции в больнице как нарушение международного гуманитарного права.