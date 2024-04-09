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Al Jazeera: медики обнаружили в окрестностях больницы "Аш-Шифа" тела более 380 человек

Медицинские бригады обнаружили в окрестностях медицинского комплекса "Аш-Шифа" на севере сектора Газа тела по меньше мере 381 погибшего. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В окрестностях больницы "Аш-Шифа" обнаружили тела более 380 человек
© globallookpress.com

По его сведениям, медики продолжают поиски пропавших без вести после вывода израильских сил из района расположения медкомплекса.

1 апреля израильские военные сообщили о завершении операции в районе больницы "Аш-Шифа". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждал, что она превратилась в "центральный террористический штаб" палестинского движения ХАМАС. За время операции, по его словам, военные ликвидировали более 200 вооруженных радикалов.

В ЦАХАЛ уверяли, что военнослужащие не причиняют вред гражданским лицам, пациентам и медперсоналу. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 18 марта в "Аш-Шифе" умер 21 пациент. Минздрав Палестины охарактеризовал проведение военной операции в больнице как нарушение международного гуманитарного права.

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Палестинская Территория, Оккупированная
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