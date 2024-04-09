В России предотвращено 27 терактов

Российские спецслужбы предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонной промышленности в 2024 году. Соответствующие данные раскрыл Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА Новости.

Также силовики пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных формирований проникнуть на территорию России.

В ведомстве отметили активность противника по нанесению ущерба важным объектам инфраструктуры, однако органы власти и правоохранительные органы предпринимают меры по противодействию таких попыток, усилена безопасность объектов, обеспечивающих проведение специальной военной операции и снабжение новых российских регионов.

Ранее 9 апреля Росгвардия сообщила, что в Луганской народной Республике (ЛНР) силовики за два месяца задержали 34 пособника Вооруженных сил Украины. 19 из них подозреваются в сборе информации, 13 — участники антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и два — фигуранты дела о госизмене.