В российском регионе неизвестный пытался поджечь музей СВО

В Саратове неизвестный пытался поджечь «Музей истории специальной военной операции» (СВО). Об этом сообщает Baza.

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По данным издания, ночью 9 апреля неизвестный кинул камень в окно музея, разбил стекло, а после забросил внутрь здания бутылку с зажигательной смесью. Дежурная сотрудница охраны смогла самостоятельно потушить пожар, она же сообщила о случившемся в полицию. На месте силовики нашли пятилитровую канистру и три бутылки с неизвестной жидкостью. Предварительно, от огня пострадали только окно и шторы.

Это не первый поджог музея. В декабре 2023 года полиция задержала 21-летнего жителя Самарской области, который поджег дверь музея из-за аферистов. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.