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Москвич взял бывшую жену в заложницы и под дулом ружья заставил вернуться к нему

Визит бывшего супруга к возлюбленной закончился походом в полицию из-за поведения мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Москве мужчина взял экс-жену в заложницы и требовал сойтись снова
© globallookpress.com

Инцидент произошел в Курино. По словам самой женщины, экс-супруг пришел к ней утром с оружием. В помещении он начал угрожать россиянке и заявил, что она может спастись, если скажет, что они снова будут вместе.

В момент произошедшего в квартире находилась дочь женщины, с которой они пытались уйти из жилья, но бывший глава семьи не позволял этого сделать. Принесенное с собой ружье москвич направил на возлюбленную.

Экс-супруга выполнила его требования, после чего мужчина опустил оружие. После инцидента россиянка обратилась в полицию.

«Ранее она уже несколько раз писала заявления на избиения со стороны экс-супруга», – сообщается в публикации.

Известно, что в девяностых мужчина уже привлекал внимание правоохранителей. Он был осужден за вымогательство.

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