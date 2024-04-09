В Москве мужчина взял экс-жену в заложницы и требовал сойтись снова

Визит бывшего супруга к возлюбленной закончился походом в полицию из-за поведения мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Курино. По словам самой женщины, экс-супруг пришел к ней утром с оружием. В помещении он начал угрожать россиянке и заявил, что она может спастись, если скажет, что они снова будут вместе.

В момент произошедшего в квартире находилась дочь женщины, с которой они пытались уйти из жилья, но бывший глава семьи не позволял этого сделать. Принесенное с собой ружье москвич направил на возлюбленную.

Экс-супруга выполнила его требования, после чего мужчина опустил оружие. После инцидента россиянка обратилась в полицию.

«Ранее она уже несколько раз писала заявления на избиения со стороны экс-супруга», – сообщается в публикации.

Известно, что в девяностых мужчина уже привлекал внимание правоохранителей. Он был осужден за вымогательство.