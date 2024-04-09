Российский военный отказался участвовать в боевых действиях и получил срок

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы военнослужащего Михаила Демина, отказавшегося участвовать в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, российский военный без уважительных причин отказался уезжать в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач по приказу командира воинской части.

Покинувшего часть с оружием российского военного нашли в кафе за обедом

Демин будет отбывать наказание в колонии-поселении. Однако пока приговор не вступил в силу.

Ранее Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Кириллу Куроленко за вождение в пьяном виде.