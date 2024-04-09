На Камчатке объявили лавинную опасность

Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 12 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В период с 10 по 12 апреля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Быстринского, Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Ключевской группы вулканов, Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов", - говорится в сообщении.

Синоптики на Камчатке прогнозируют ухудшение погоды. Согласно метеоданным, циклон принесет на полуостров осадки и ветер.