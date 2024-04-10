Мужчину зарезали около дома на востоке Москвы

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружено около жилого дома на ул. Кусковская. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Около одного из жилых домов на ул. Кусковская обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области груди», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Перовская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие следственным органом процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.