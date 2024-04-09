Появились кадры с места гибели участника шоу «Голос» Кунгурова в Москве

Опубликовано видео с места гибели участника первого сезона проекта «Голос» на Первом канале Евгения Кунгурова на Зоологической улице в Москве. Кадры появились в распоряжении телеканала «Звезда».

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кунгуров стал известен после участия в шоу «Голос», где его наставником был Александр Градский.

8 апреля певец покончил с собой в центре столицы. Заслуженный артист РФ оставил жене послание, в котором рассказал о выбранном для себя способе уйти из жизни. После этого он перестал выходить на связь. Позднее стало известно, что тело артиста нашли недалеко от его дома на Зоологической улице.

Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в центре Москвы

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в поселке Заречный в семье военного. Для получения музыкального образования он приехал в Москву, где в 2000 году стал студентом училища при Московской консерватории. Спустя всего два года артист стал лауреатом II премии Всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса в Томске. Указом президента РФ Владимира Путина в 2023 году Кунгуров получил почетное звание Заслуженный артист России.