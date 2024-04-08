Обрушение моста в Вязьме связали с возможной диверсией

Telegram-канал WarGonzo допустил, что крушение Панинского автомобильного моста в Вязьме Смоленской области могло произойти в результате диверсии. По информации журналистов, инцидент перекрыл движение поездов в Белоруссию.

Как уточнил канал, дорога имеет стратегическое значение для сообщения с соседней республикой. Авторы публикации добавили, что сообщений о планируемых диверсиях на мосту поступало немало, однако реальную причину еще будут устанавливать компетентные органы.

Женщина погибла при обрушении моста под Смоленском

С причинами обрушения еще предстоит разобраться компетентным органам, и если авария произошла в следствии халатности, а не диверсии, то виновные будут наказаны. Ситуацию уже взял под свой контроль губернатор области Анохин, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла женщина, которая находилась в упавшем вместе с мостом легковом автомобиле. Состояние четверых пострадавших оценивалось как средней степени тяжести. Еще двух человек, в том числе ребенка, отправили на амбулаторное лечение. После обрушения моста Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства продолжают вести расследование трагического инцидента.