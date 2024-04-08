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На юге Челябинской области на реке прорвало насыпную плотину

Паводок прорвал насыпную плотину на реке Утяжкин Дол (приток Байтука) в Брединском районе Челябинской области. Ниже по течению расположено озеро, угроза населенным пунктам не прогнозируется, сообщили журналистам в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

В Челябинской области на реке прорвало насыпную плотину
© РИА Новости
"Река Утяжкин Дол меньше Миасса. Плотина, местные называют ее плотинкой, насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. На месте [прорыва находятся] сотрудники МЧС и администрация муниципалитета. Ведется мониторинг обстановки и контроль за уровнем воды, угроза подтопления населенных пунктов не прогнозируется", - сказали в пресс-центре.

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Река Утяжкин Дол, будучи притоком Байтука, относится к бассейну Урала. Она проходит по территории поселка Павловского, население которого составляет порядка 1,2 тыс. человек. Павловское сельское поселение граничит Казахстаном, Оренбургской областью, Наследницким сельским поселением Челябинской области.

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