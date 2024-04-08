Окно для террористов из «Крокуса»: как они могли перейти границу с Украиной

Террористы, обвиняемые в атаке на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщили на допросах, что их курировал некий Сайфулло, который приказал им после теракта ехать на Украину и обещал организацию коридора для перехода границы. Что означает приказ куратора, какое окно готовили им на границе, можно ли ее перейти и что бы ждало террористов на украинской стороне — в материале NEWS.ru.

Что известно о попытке ухода террористов на Украину

Обвиняемые в атаке на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» сообщили на допросах, что их курировал некий Сайфулло, который приказал им после теракта ехать на Украину, в Киев, где обещал выдать плату за теракт (по миллиону рублей каждому). Также он обещал организовать коридор для перехода границы.

Ранее, вскоре после задержания террористов, президент России Владимир Путин в своем видеообращении заявил, что, по данным следствия, преступники не просто двигались в сторону Украины — их бегство из России готовили украинские силовики. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода госграницы», — сказал Путин.

7 апреля ФСБ подтвердила, что участок границы, через который боевики планировали попасть на территорию Украины, был подготовлен украинскими военными — там разминировали местность.

Какое окно готовили для террористов на границе

Как уточнило издание «Военное обозрение», по имеющимся данным, украинские спецслужбы готовили два места перехода — в районах населенных пунктов Чуйковка и Сопыч Сумской области. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал NEWS.ru, как российские силовики засекли приготовления противника.

«Довольно четко определены способы, которыми террористы собирались перейти через границу. Они должны были сжечь машину, чтобы замести следы, и дальше двигаться пешком. Для этого со стороны Украины подготовили два перехода — российская разведка заметила в этих местах непривычную работу по разминированию, то есть пространство расчищалось прежде всего с украинской стороны», — рассказал Журавлев.

По его словам, для прикрытия самого пересечения границы ВСУ, скорее всего, собирались организовать отвлекающие внимание провокации, подобные тем рейдам, что периодически совершают на территорию Белгородской области боевики из «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической, запрещена в России).

«То есть вооруженные предатели пошли бы на прорыв границы, а украинские спецслужбы в это время под шумок сумели бы забрать тех, кто устроил массовое убийство в „Крокусе“», — пояснил Журавлев.

Могли ли террористы на самом деле преодолеть границу

Украинские спецслужбы готовили переход «для вида», не всерьез, надеясь, что террористы погибнут при попытке перехода, предположил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

«Очевидно, что шансов перебраться через границу у них не было даже теоретически. Независимо от лояльности украинской погранслужбы к убийцам, российские пограничники надежно держат рубежи на замке. Примечательно, что стрелявшим даже не предоставили подменную машину, они двигались на том же засвеченном авто, на котором приехали к месту расстрела. Поэтому, повторюсь, ни о каком окне через госграницу в этом случае никто из организаторов теракта всерьез изначально не думал, за исключением самих пойманных преступников. Их просто использовали и бросили как отработанный материал», — сказал Гаджиев.

В свою очередь генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов сказал NEWS.ru, что шанс перейти границу у террористов был, хотя погранслужба ФСБ старается такие шансы минимизировать.

«Коридор в условиях довольно протяженной границы, в которой есть много „мертвых зон“, возможно организовать. Даже несмотря на минные поля. Существует средство борьбы с такими коридорами — организация оперативного прикрытия государственной границы. Получили информацию — пресекли попытку пересечения», — рассказал Михайлов.

Технически создание прохода было возможно, если его планировали на узком участке, объяснил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Спецслужбы умеют делать такие окна, это их работа, и технически это выполнимо, хотя и сложно в нынешних условиях, когда на российско-украинской границе размещены мины. Что касается информации о том, что ВСУ разминировали коридор, то это может быть правдой: украинские спецслужбы и армия тесно взаимодействуют между собой. Мы не знаем, был ли коридор в действительности и на каком участке. Он мог быть достаточно узким, который не подойдет для прохода техники. Такие участки сложно обнаружить и купировать потенциальную угрозу сразу», — пояснил Козюлин.

Что бы ждало террористов по ту сторону границы

Даже в случае преодоления границы у преступников не было шансов добраться до обещанных им денег в Киеве, уверен Михайлов.

«Обещать — не значит жениться, так что обещание обеспечить подозреваемым в теракте в „Крокусе“ коридор на Украину наверняка бы не исполнили, их бы просто ликвидировали, а потом утопили в болоте. Они уже не были нужны украинской стороне, это отработанный материал. Я более чем уверен, что после перехода границы их бы ликвидировали через час-полтора. Это были смертники, никто им не заплатил бы, никто бы не искал даже. Это затруднило бы работу российским следователям», — сказал генерал.

Вадим Козюлин тоже склоняется к варианту устранения террористов на украинской стороне — ради отрицания причастности Киева к организации теракта.

«Могу предположить, что Украине террористы не особенно были нужны живыми. Если представить, что этот теракт затеяла и осуществила, к примеру, СБУ и для этого подрядили террористов, думаю, что выйдет не очень удобная для украинской власти картина. Поэтому я предполагаю, что их бы просто ликвидировали, чтобы СМИ не говорили о непосредственной причастности СБУ, что сейчас и происходит. Украинская сторона теперь от этого всячески пытается откреститься, в том числе с помощью западных стран», — пояснил Козюлин.

Какие силы на Украине могли участвовать в организации теракта

Экс-спикер парламента ДНР политолог Андрей Пургин сказал NEWS.ru, что кураторами или организаторами теракта со стороны Украины может быть не украинское руководство вообще, а какие-то конкретные узкие группы лиц. Например, руководство СБУ (Служба безопасности Украины) или ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны).

«Не уверен, что в этом виновен, например, президент Украины Владимир Зеленский. Сложная структура украинской власти позволяет предположить, что руководство СБУ и глава ГУР Кирилл Буданов имеют довольно большую свободу действий. Произошедшее похоже на их методы», — сказал Пургин.

По его мнению, СБУ, в отличие от ГУР, действует более избирательно, поэтому масштабный теракт может указывать на вину ГУР.